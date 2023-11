Trasta, frana salita Ca’ dei Trenta: la strada era a rischio cedimento da anni

Genova. Un’altra frana in queste ore si è verificata a Genova. Nella serata di giovedì 9 novembre, poco dopo la frana di via Acquarone e quella di via Portazza, a cedere è stata salita Ca’ Dei Trenta, a Trasta, in Valpolcevera.

La polizia locale ha disposto l’ovvia chiusura della strada. Diverse le abitazioni quasi isolate, irraggiungibili dalle auto e dagli eventuali mezzi di servizio come ambulanze o vigili del fuoco. In queste case abitano anche anziani e disabili, impossibilitati a muoversi a piedi.

