Violenza contro le donne, gli infermieri organizzano un convegno sul tema a Genova

Genova. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ogni anno si celebra il 25 novembre, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova organizza un convegno per riflettere sull’importanza di questa ricorrenza e per sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni qualsiasi forma di violenza.

L’evento, dal titolo “Infermieri: Agenti di cambiamento nella promozione di una cultura di non violenza” si tiene martedì 14 novembre 2023, dalle ore 8.30 alle 18 a Palazzo della Borsa (Piazza De Ferrari) e consiste in una serie di incontri, interventi e rappresentazioni sul tema del contrasto alla violenza di genere. Il convegno è gratuito e aperto a tutti, oltre che formativo per gli operatori dei servizi sanitario – sociali (11 crediti ECM).

