Amico di Ciro Grillo accusato di violenza sessuale, l’avvocato chiede un supplemento di indagine

Genova. Un supplemento di indagine nell’inchiesta che vede Francesco Corsiglia, amico di Ciro Grillo e imputato con lui a Tempio Pausania nel processo per violenza sessuale, indagato per un’altra violenza avvenuta in una discoteca a Genova a fine luglio. Lo riporta l’Ansa.

I nuovi accertamenti sono stati chiesti dall’avvocato Gennaro Velle che assiste il ragazzo. Al termine dei controlli Corsiglia sarà interrogato. il ragazzo è indagato per violenza sessuale nei confronti di una diciannovenne alla quale aveva sollevato il top mentre ballava in un locale di corso Italia.

