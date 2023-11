Breda verso lo Spezia: “Cambierò qualcosa, dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo”

Viaggia verso lo Spezia la nuova Ternana di Roberto Breda, che domani esordirà sulla panchina della squadra umbra in quello che si è trasformato in uno scontro salvezza. “La squadra l’ho trovata bene, con l’atteggiamento giusto e la voglia di uscire da questa situazione. Vogliamo aumentare l’autostima e siamo consapevoli che dobbiamo cambiare rotta, poi conterà solo il risultato del campo”, spiega in conferenza stampa il tecnico, che in settimana ha lavorato nel silenzio e soprattutto nascosto dagli occhi degli indiscreti, senza dare grosse indicazioni su quella che sarà la formazione di domani:”Penso di sì, cambierò qualcosa, anche se penso che quello fatto finora non sia tutto da buttare. Lo scorso anno ad Ascoli, anche se la classifica era migliore, ho cambiato molte più cose. In questo momento faccio riflessioni ogni 3 minuti, è tutto un lavoro di rielaborazione”.

Contro la Ternana ecco uno Spezia nel suo momento peggiore, uno Spezia lontano da quelli che erano gli obiettivi annunciati ad inizio stagione, ma che per Breda è tutt’altro che da sottovalutare: “Tante volte accade che chi retrocede dalla Serie A non si adatta bene alla B. A volte i giocatori pensano di non meritare quella categoria e pensa che sia più facile. In questi anni è capitato spesso che squadre create per vincere sono andate in Serie C o hanno avuto difficoltà in Serie B, una categoria che non ti regala niente. Poi altre volte queste formazioni si riprendono perché i giocatori si adattano o a gennaio interviene il mercato, lo Spezia è una squadra forte anche fisicamente, dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo”, conclude Breda.

