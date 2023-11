Calcio/ Modena – Samp 0-2, Esposito e Kasami fanno volare i blucerchiati

Come undici anni fa la Sampdoria vince 0-2 a Modena: tre punti importanti per la salvezza e seconda vittoria consecutiva in campionato. A segno per i blucerchiati Esposito e Kasami. Pirlo si affida al 4-3-2-1 con Esposito e Borini dentro a De Luca.

Un primo tempo bruttino e molto bloccato fino al 31’ quando la Sampdoria trova il vantaggio con Esposito: l’attaccante riceve da De Luca e di pallonetto batte Gagno. Primo gol in campionato per lui. Il Doria è ancora pericoloso sette minuti dopo con Kasami ma stavolta la sua conclusione termina a lato. Finisce così la prima frazione.

