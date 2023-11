Calvari: nuovi percorsi professionali all’Istituto Marsano

Da Servizi Editoriali

Per la prima volta un Istituto per i Servizi di Enogastronomia per i servizi di ospitalità alberghiera (stiamo parlando dell’Istituto Marsano con sede a Calvari), proporrà due nuovi percorsi integrati nella didattica: il barman ed il sommelier.

Gli allievi frequentanti il secondo anno, infatti, l’anno prossimo iscrivendosi in terza classe potranno scegliere tra Terza Sala e Vendita articolazione Sommelier e Terza Sala e Vendita articolazione Barman. Ma non è solo questione di dicitura: il codice Ateco corrispondente alle due professioni sarà apposto sul diploma di stato quinquennale (quindi con valore legale).

» leggi tutto su www.levantenews.it