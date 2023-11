Finale, nuovi asfalti: lavori per 650mila euro

Finale Ligure. Via Concezione e Via San Pietro saranno riasfaltate. Lo ha deciso la Giunta Frascherelli.

Andrea Guzzi, assessore ai Lavori Pubblici commenta: “In collaborazione con il Consorzio abbiamo lavorato nel mese di ottobre alla sistemazione dei pozzetti fognari e alla manutenzione di un tratto compromesso. Da lunedì il via alla manutenzione del manto stradale, che ci impegnerà per due tre settimane. Da lunedì 13 a lunedì 20 non avremo particolari modifiche alla viabilità o al parcheggio; la ditta per la prima settimana interverrà sul primo tratto fino circa a via Bolla. Da lunedì 20 avremo la chiusura a traffico e parcheggi per operare su tutta la tratta restante. L’obiettivo è completare la prima settimana di dicembre, prima della festa della Concezione”.

» leggi tutto su www.ivg.it