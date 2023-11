Genova è il Comune italiano più virtuoso nella lotta all’evasione fiscale

Genova. II Comune di Genova è il più virtuoso d’Italia nella lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale dei grandi tributi statali. La notizia, riportata dall’Ansa, fa riferimento all’indagine effettuata come ogni anno dall’ufficio studi della Cgia di Mestre che ha analizzato l’azione dei Comuni italiani in chiave antievasione riferita ai tributi statali come l’Irpef, l’Ires, l’Iva, le imposte di registro e imposte ipotecarie e catastali.

Nell’ultima annualità Genova ha ricevuto dallo Stato centrale un contributo per la sua attività di contrasto all’evasione erariale pari a 863.459 euro, più del doppio rispetto a Milano con 367.410, del quadruplo di Torino con 162.672, sopra a Prato con 147.243 e Bologna con 99.555.

