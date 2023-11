Gli studenti dell’istituto Falcone di Loano alla tre giorni “A scuola di sicurezza”

Loano. Si è conclusa ieri, 10 novembre, con grande successo presso la Sala Consigliare gentilmente messa a disposizione dal Comune di Loano, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa, la tre giorni “A scuola di sicurezza” organizzata dalla Prefettura di Savona nell’ambito delle iniziative del Tavolo tematico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutti gli alunni delle classi Quarte dell’Istituto Falcone che potenzialmente, a breve, muoveranno i loro primi passi nel mondo del lavoro hanno incontrato i rappresentanti di Vigili del Fuoco, dell’INAIL, dell’ASL e delle Parti sociali. L’obiettivo del progetto è quello di diffondere in maniera capillare tra i giovani la cultura della sicurezza come primo fondamentale tassello per contrastare il drammatico fenomeno degli incidenti e delle malattie professionali.

