Il Venezia batte il Catanzaro e consolida il secondo posto

Il Venezia consolida il secondo posto in Serie B dopo l’anticipo di ieri sera che al Penzo ha visto i lagunari imporsi per 2-1 sul Catanzaro. Passati in vantaggio con Pohjanpalo su rigore i padroni di casa sono stati raggiunti dai giallorossi con Ghion ma prima dell’intervallo Johnsen ha messo a segno il gol della vittoria. La squadra di Vanoli sale così a 27 punti mentre i calabresi restano a 21 in zona playoff.

Sono cinque le partite in programma oggi: Sudtirol-Pisa, Feralpisalò-Bari, Cosenza-Reggiana, Ascoli-Como e Modena-Sampdoria.

