Ipotesi Cpr ad Albenga, il Partito Democratico ingauno: “FdI raccoglie firme contro sé stessa e senza nessuna vergogna”

Albenga. “Questa settimana il centro-destra ha regalato altri sprazzi di tutto il suo ‘repertorio’: divisioni interne, imbarazzanti teatrini, assenze nei luoghi istituzionali sostituite da comparsate sui giornali, decisioni calate dall’alto. Tutto questo per nascondere la propria incapacità gestionale e amministrativa”. Lo fa sapere, in una nota, il Partito Democratico di Albenga.

“A partire dal gazebo domenicale di Fdi in piazza (radunata a raccogliere firme contro sé stessa senza provare la minima vergogna) – spiegano – in barba all’assemblea organizzata a favore della città intera e contraria all’installazione di un CPR nella caserma Piave, è stata tutta un’escalation di mala-politica dove l’impressione è che nessuno volesse sentirsi escluso. Ecco allora salire in cattedra Stefano Mai, il quale già nei panni di candidato sindaco di Albenga annuncia (sui giornali) l’approvazione della deroga a favore del PPI aperto 24 ore per essere smentito dall’assessore Gratarola a strettissimo giro: una vera presa in giro per i cittadini ingauni”.

