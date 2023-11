La Bper Rari Nantes Savona impiega un tempo per ingranare poi dilaga sulla Roma Vis Nova Pallanuoto

Monterotondo. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto oggi pomeriggio, con la Roma Vis Nova Pallanuoto l’incontro valevole per la settima giornata della regular season del campionato di Serie A1 2023/2024, che si è disputato nella piscina Roghi di Monterotondo. 17 a 5 è stato il risultato finale in favore dei biancorossi in una partita che, dopo il primo parziale terminato in parità 2 a 2, ha visto dilagare i savonesi che hanno imposto il loro gioco portando tranquillamente a casa altri tre punti preziosi per la classifica.

Il prossimo impegno per i biancorossi allenati da Alberto Angelini sarà giovedì 16 novembre con la quarta giornata dei Preliminary Round della Len Euro Cup. I savonesi affronteranno i greci dell’Apollon Smyrnis nella piscina Zanelli di Savona. L’incontro avrà inizio alle ore 15,30.

