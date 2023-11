Le inguistare e il vino nostrano

Certo è che i nostri maggiori, come ho già avuto modo di dire nella prima puntata di questa piccola serie sulla vendemmia sprugolana, non era impresa semplice né tantomeno era cosa facile lavorare la terra su cui coltivavano la vigna. Mi si obietterà che maggiori, dantismo per antenati, è proprio difficile che siano i progenitori di un popolo derivato dall’immigrazione ma io ho sempre inteso il Dna come fatto culturale oltre che genetico. È una cosa che un bel po’ di decenni fa mi insegna quel bel libro della Natalia, Premio Strega nel lontano 1963, che racconta come la parlata quotidiana di ogni famiglia diventa un vocabolario che, come ogni altro dizionario, rappresenta un’identità.

Comunque, per tornare al tema, ho già ricordato che soprattutto per la vendemmia ma anche per intervenire sul pergolato i contadini non esitavano a calarsi sule piante dall’alto, legati in vita con delle funi che li assomigliavano ai funamboli dell’attuale edilizia acrobatica. Ma anche darci con vanga e zappa non era cosa da poco. Tutto dipendeva dal fatto che la terra su cui si lavorava era arida, più che incapace restia a trasmettere l’umore alla pianta che le era stata messa a dimora sopra. Si spargeva un po’ di terra su una pianella ricavata chissà come sulle falde del monte e lì si conducevano i tralci a terra forzandoli a vegetare fra i sassi, come nota tale Andrea Bacci in un suo lavoro di fine Cinquecento in cui dice di storia e virtù dei vini. Per lui è la qualità del nostrano nettare dipende proprio dalla vicinanza del tralcio alla roccia che riverbera sulla pianta il calore ricevuto dal sole. È con questo natural procedimento che si genera un prodotto che, come scriverà poi il Gabriele nelle Laudi, viene messo nelle inguistare.

