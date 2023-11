Londra, Genova “in jeans” al Lord Mayor’s Show: è la prima volta per una città italiana

Genova. Il Gonfalone di Genova ha sfilato nella celebre e popolarissima parata del Lord Mayor’s Show. Su invito del Lord Mayor Michael Mainelli, che oggi ha ricevuto la propria investitura ufficiale e la presentazione pubblica alla città, Genova è la prima città italiana ad aver partecipato alla parata che si tiene da oltre 800 anni per l’elezione del Lord Mayor della City of London.

Una sfilata di circa tre ore in un circuito di tre miglia, nel cuore della city, che per un giorno si raduna per assistere alla parata di oltre 130 tra float e varie rappresentanze, anche in costumi d’epoca, tra corporazioni, associazioni, università, istituzioni civili e militari, bande e carri.

