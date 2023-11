“Non c’è pace sotto occupazione”. In centinaia al corteo di “Spezia per la Palestina”

“Non c’è pace sotto occupazione” così si è aperto il corteo che questo pomeriggio, da Piazza Brin, ha raggiunto Piazza Mentana alla Spezia e al quale hanno partecipato centinaia di cittadini. Slogan, hijab ma anche tanti volti preoccupati e la voglia di confronto hanno scandito il secondo freddo sabato di novembre a poco più di un mese dai fatti d’Israele. Una data che per le popolazioni israeliane e palestinesi si è tradotta in momenti drammatici con migliaia di morti tra i civili. Da quel 7 ottobre La Spezia ha reagito ed è nata una nuova rete che cerca di approfondire e ragionare sul conflitto ed è nata dunque l’associazione “Spezia per la Palestina“. I fondatori hanno lavorato con il fine di “fornire una piattaforma di condivisione e informazione alternativa sul conflitto in corso in Medio Oriente”. La manifestazione di oggi è stata organizzata da Spezia per la Palestina insieme ad Arci, Partito comunista italiano, Raot – Rete anti omofobia e transfobia, Rifondazione comunista, Uds – Unione degli studenti.

