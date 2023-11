Dall’ufficio stampa di Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Un buon Netafim Bogliasco 1951 torna a mani vuote dalla difficile trasferta in casa del Trieste. Nel settimo turno di Serie A1 femminile, le ragazze di Mario Sinatra, pur prive di due pedine importanti come Riccio e Nesti, giocano una grande gara, cullando a lungo la speranza di portar via almeno un punto dalla vasca giuliana ma alla fine cedono 12-9 alla forte formazione locale.

