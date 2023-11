Policlinico San Martino: i primi 30 anni, all’avanguardia, del ‘centro ictus’

Dall’ufficio stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino

Dopo aver ricevuto lo scorso marzo il premio internazionale per la gestione intra-ospedaliera dell’ictus ‘Eso Angels Awards – Gold Status’, che ha come obiettivo la formazione degli operatori per migliorare il trattamento dell’ictus cerebrale e aumentare le possibilità di sopravvivenza delle persone che ne sono state colpite, il Centro Ictus dell’Ospedale Policlinico San Martino, nato nel 1993, ha voluto celebrare oggi, con un convegno a Palazzo della Borsa, i suoi primi 30 anni di attività.

