Protesta contro il rigassificatore, in migliaia in piazza Sisto: “Non lo vuole nessuno, solo Toti”

Savona. “Fermiamo il mostro del gas”, “No grazie il rigassificatore nuoce”, “Difendiamo il nostro mare”, “Ci chiudi gli ospedali, ci avveleni il mare, grazie presidente”, “No rigassificatore, Vado ha già dato”. Migliaia di savonesi con fischietti e striscioni sono scesi in piazza oggi pomeriggio per dire No al rigassificatore. La Golar Tundra, attualmente attraccata in porto a Piombino, sarà ricollocata nella rada di Savona e Vado dalla seconda metà del 2026.

Oltre ai tantissimmi cittadini, anche alcuni politici hanno preso parte al corteo partito da piazza Mameli alle 14.30 per arrivare in piazza Sisto, davanti al palazzo comunale. Tra questi i sindaci Marco Russo, Rodolfo Mirri, Nicola Isetta, Gianluca Nasuti, il vicesindaco di Savona Elisa Di Padova, il consigliere regionale Ferruccio Sansa, una delegazione della Cgil Savona e Uil Savona.

