Protesta rigassificatore, Toti: “Deciderà commissione nazionale, non pregiudizi e paure alimentati dalla peggiore politica”

Savona. “Una proposta per tutti coloro che oggi ancora manifestavano contro il rigassificatore in Liguria: voi dite che non può decidere Toti, io dico che il pregiudizio e la paura alimentati dalla peggiore poltica che era lì nella piazza non possono pregiudicare la vita e il lavoro di milioni di Italiani. Per questo lasciamo che a decidere, come ho dichiarato e fatto prorogando l’iter amministrativo della Conferenza di Servizi, sia la Commissione nazionale di Valutazione di impatto ambientale”.

Così il presidente della Regione Liguria e commissario di governo per il rigassificatore Giovanni Toti, a seguito della manifestazione a Savona per contrastare il progetto: piazza Sisto gremita di savonesi, e alcuni sindaci, per opporsi al trasferimento dell’impianto.

