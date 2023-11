Rapallo: Claudia Petrucci vince il Premio Bper con “Il Cerchio perfetto”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo e Bper Banca

Durante la cerimonia finale del Premio Rapallo BPER Banca 2023 tenutasi oggi, sabato 11 novembre presso l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo sono state presentate e premiate le vincitrici del prestigioso riconoscimento dedicato alle migliori autrici italiane nell’ambito della narrativa e della saggistica: il 1° premio per la sezione narrativa va a Claudia Petrucci con “Il cerchio perfetto” (Sellerio), il 2° premio a Giusy Sciacca con “D’amore e di rabbia” (Neri Pozza), il 3° premio a Mariapia Veladiano con “Quel che ci tiene vivi” (Guanda), mentre per la sezione saggistica vince Sara De Simone con “Nessuna come lei. Katherine Mansfield e Virginia Woolf. Storia di un’amicizia” (Neri Pozza).

La serata è stata presentata dall’attore Neri Marcorè durante una cena speciale interpretata dagli Chef Jorg Giubbani, Ivan Maniago e Giorgio Servetto. All’evento hanno partecipato: Onorevole Ilaria Cavo, Carlo Bagnasco, Sindaco del Comune di Rapallo, Gilberto Borghi, Responsabile external relations BPER Banca, Patrizia Tettamanzi, Collegio sindacale BPER Banca, Antonio Parenti, Direttore alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, i giurati del Premio Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi e Margherita Rubino, anche Coordinatrice del Premio.

» leggi tutto su www.levantenews.it