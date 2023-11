Rapallo: Libriamoci a scuola, la carica dei lettori

Da Enrica Guidotti, docente e addetto stampa Istituto Comprensivo Rapallo

Dal 13 al 18 novembre all’Istituto Comprensivo Rapallo tornano in classe i testimonial

del piacere di leggere per raccontare a bambini e ragazzi il loro libro preferito

Compie dieci anni Libriamoci, la festa del libro che mette in primo piano la lettura ad alta

voce e l’Istituto Comprensivo Rapallo come ogni anno aderisce alla manifestazione

promossa dal Ministero della Cultura e da quello dell’Istruzione e del merito per stimolare negli

studenti il piacere di leggere nella settimana dal 13 al 18 novembre 2022.

» leggi tutto su www.levantenews.it