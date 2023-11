Regione, il leghista Alessio Piana sarà il nuovo assessore allo Sviluppo economico. E in consiglio torna Sonia Viale

Liguria. Come anticipato nei giorni scorsi da IVG, il savonese resta di nuovo a bocca asciutta nella giunta regionale. Ieri sera, infatti, il direttivo regionale della Lega Liguria, allargato ai consiglieri regionali, ha indicato il genovese Alessio Piana alla guida dell’assessorato regionale allo Sviluppo economico in Liguria. Già presidente del consiglio comunale di Genova, Piana è consigliere regionale e presidente della commissione Sviluppo economico.

“Ad Andrea Benveduti, che nelle ultime ore ha rimesso le deleghe al governatore Toti, va il nostro più sincero ringraziamento per l’importante lavoro svolto nel quinquennio in cui è stato assessore. Con Piana prosegue un percorso in continuità fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni al buongoverno della giunta di centrodestra di cui la Lega è un solido pilastro”, dicono dalla Lega.

» leggi tutto su www.ivg.it