Riva Trigoso: Bagnun in lutto, è morto Nello Trinca, 93 anni

E’ morto Nello Trinca, 93 anni, pensionato di Fincantieri dove aveva lavorato una vita e, come lui amava definirsi “uomo di vecchio stampo socialista”. Lascia in un immenso dolore la moglie Maria, la figlia Renata e il figlio Roberto, noto e affermato imprenditore nel settore ittico. E con la famiglia è in lutto anche l’associazione Bagnun con cui a partire dal 1980 era legatissimo, una vera colonna che in 43 anni non è mai mancato ad una festa sia a Riva Trigoso, sia in Italia o all’estero. Il suo apporto, e quello della moglie Maria, era basilare per organizzare la preparazione, cottura e distribuzione del prelibato piatto. Commosso Franco Po che da quando nel 1980 è diventato presidente dell’associazione lo ha sempre avuto al suo fianco ed esprime il cordoglio a nome di tutti i soci : “Era una bandiera, una colonna, un uomo di grande spessore, altruista e con un cuore grande, grande”.

I funerali si svolgeranno lunedì alle 9.30 nella chiesa di San Bartolomeo della Ginestra.

