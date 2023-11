Spezia per la Palestina, Ricciardi: “Ipocrita che la politica italiana esprima solidarietà”

“Siamo in piazza oggi per chiedere giustizia per il popolo palestinese che subisce da decenni l’occupazione illegale dei suoi territori e l’immediato cessate il fuoco. Troviamo ipocrita che oggi tutta la politica italiana esprima solidarietà a Israele e a un governo fascista contestato persino dai suoi cittadini. Bisogna fermare questo interminabile massacro e costruire la pace sul rispetto dei diritti e della sicurezza dei popoli. Pace in Palestina, basta guerra, basta apartheid, basta occupazione”. ha detto Jacopo Ricciardi co segretario regionale Rifondazione comunista.

