Vertikal Punta Martìn Paralympic, ai nastri di partenza la prima edizione tra Acquasanta e Mele

Genova. Tutto pronto per la 1° Edizione del Vertikal Punta Martìn Paralympic che si svolgerà domenica 12 novembre 2023 nella città termale di Acquasanta-Mele, in provincia di Genova, nell’ambito della decima Edizione del Vertikal Punta Martìn, sotto l’egida della Federazione Italiana di Skyrunning (F.I.SKY.), con il Patrocinio del Comune di Mele e del Comitato Italiano Paralimpico Regione Liguria.

La gara Only Up partirà dall’abitato di Acquasanta (165m slm) e salirà fino alla vetta di Punta Martìn (1001m slm), con un dislivello positivo di 897m, per uno sviluppo di quasi 5km. Questo Vertical presenta tratti attrezzati classificati di I e II grado di arrampicata, rendendo questa prova ancora più impegnativa.

