C’è anche il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati tra gli spettatori del Picco oggi per la partita contro la Ternana. Vagnati ha avuto un lungo colloquio con l’amministratore delegato dello Spezia Andrea Gazzoli, vecchio amico con cui ha scritto pagine storiche alla Spal, con la cavalcata che ha portato il club di Ferrara fino alla Serie A. In carica a Torino da ormai un paio di stagioni, Vagnati ha approfittato dell’anticipo di ieri tra i granata e il Monza per poter seguire la partita dello Spezia e incontrare un vecchio amico.

L’articolo Al Picco anche il ds del Torino Vagnati: lungo colloquio con l’AD Gazzoli proviene da Città della Spezia.

