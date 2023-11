Annunciate le vincitrici del Premio Rapallo BPER Banca 2023

Rapallo. Durante la cerimonia finale del Premio Rapallo BPER Banca 2023 tenutasi sabato 11 novembre presso l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo sono state presentate e premiate le vincitrici del prestigioso riconoscimento dedicato alle migliori autrici italiane nell’ambito della narrativa e della saggistica: il 1° premio per la sezione narrativa va a Claudia Petrucci con “Il cerchio perfetto” (Sellerio), il 2° premio a Giusy Sciacca con “D’amore e di rabbia” (Neri Pozza), il 3° premio a Mariapia Veladiano con “Quel che ci tiene vivi” (Guanda), mentre per la sezione saggistica vince Sara De Simone con “Nessuna come lei. Katherine Mansfield e Virginia Woolf. Storia di un’amicizia” (Neri Pozza).

