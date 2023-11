Cade dal letto e resta tre giorni per terra: il marito da Genova fa scattare i soccorsi

Genova. Nel pomeriggio del 3 novembre 2023, i Carabinieri delle Stazioni di Belcastro e Cropani entrambe della provincia di Catanzaro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in soccorso di una signora anziana che, sola in casa, era rimasta immobilizzata all’interno della propria camera da letto.

Ma i soccorsi sono “partiti” da Genova. Come riporta Catanzaro News, il marito della 72enne, infatti, si trovava momentaneamente nel capoluogo ligure e non riuscendo a mettersi in contatto telefonicamente con la moglie da circa 3 giorni, temendo che fosse accaduto qualcosa, aveva contattato il 112 richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

