Calcio/ Sammargheritese, in casa non arrivano gioie: l’Athletic Club vince 0-1

Sammargheritese-Athletic Club 0-1

Terza sconfitta casalinga per la Sammargheritese di Mister Giacobbe che continua a rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Decide la rete di “Jack” Ilardo al 20º del primo tempo che conferma una regola non scritta ma pur sempre puntuale, quella del gol dell’ex. Athletic attendista e pericoloso di ripartenza e Sammargheritese comunque vivace e a costruire gioco, pericolosa sia prima che dopo il gol subito, soprattutto su una serie di palle inattive non concretizzate al meglio e su una delle quali recrimina anche un calcio di rigore per un fallo su Bacigalupo. Secondo tempo ancora più attendista per i genovesi, mai pericolosi dalle parti di Barre ed Arancioni a fare la gara alla ricerca del gol. Rete che arriva sugli sviluppi dell’ennesima palla inattiva: Ferrari confeziona, Bacigalupo da pochi passi ribadisce in gol che però viene annullato su segnalazione del guardalinee che ravvisa, dopo qualche secondo di riflessione, la posizione di fuorigioco del difensore arancione, tra i molti dubbi dei presenti sugli spalti e le proteste di Mortola e compagni. Sammargheritese che ci prova anche con Mazzolini che da distanza ravvicinata, colpisce la traversa. Il tempo scorre fino al 90º ed oltre, senza cambiare il risultato ma segnalando solo il rosso diretto e troppo severo nei confronti di Bacigalupo, dopo qualche screzio e “calcetto” reciproco con un avversario, quest’ultimo però graziato, non visto dall’assistente numero uno, poco prima “chirurgico” nel vedere la dubbia posizione di fuorigioco e molto attento e preciso a segnalare la reazione del numero sei arancione.

