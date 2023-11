Calvari: “ottobre colombiamo”, studenti custodi della memoria

Da Renato Lagomarsino, curatore Museo Lascito Cuneo

Sabato, al Lascito Cuneo di Calvari, in occasione della conclusione dell’Ottobre Colombiano in Fontanabuona, agli alunni che hanno partecipato al tradizionale concorso che prende lo spunto dalla scoperta dell’America è stato assegnato il compito di essere “custodi della memoria”. “Dovete essere voi – ha detto Renato Lagomarsino, ideatore dell’iniziativa nel lontano 1992 – a tramandare il ricordo di avvenimenti che rischiano di essere dimenticati, tanto più in un’epoca, come quella attuale, in cui si è distratti e confusi da un’infinità di notizie e di informazioni che giungono a ritmo continuo da ogni dove”.

» leggi tutto su www.levantenews.it