Cane fugge per inseguire i caprioli, recuperato dal Soccorso alpino e restituito ai proprietari

Intervento del Soccorso alpino e speleologico Liguria per un cane maschio meticcio che questa mattina era fuggito da Manarola, all’inseguimento di alcuni caprioli. Nel pomeriggio una coppia di escursionisti ha segnalato l’animale, apparentemente tranquillo, sopra Volastra, sul sentiero che porta al Santuario di Monte Nero. La squadra del Soccorso alpino ha raggiunto l’animale e lo ha recuperato. Sono bastate alcune telefonate ad abitanti della zona per individuare la famiglia che aveva smarrito il cane e fare in modo che l’animale potesse tornare a casa.

