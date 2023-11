Chiavari: “Via i tappi del Rupinaro, per brindare alla sicurezza”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale in Chiavari “Cambia con me”

Da relegato al quarto posto, alle ultime elezioni comunali in Chiavari (ringraziando sempre il Centrodestra, che a quanto pare, ha sostenuto chiaramente Avanti Chiavari Di Capua), chiedo al primo classificato, Avv. Federico Messuti, dichiaratamente civico e al suo fedele portavoce nonché “influencer” come mai scrivevano un post su Avanti Chiavari in data 23 maggio 2023: “Dopo anni è stata eliminata la Diga alla foce del Rupinaro. Abbiamo impostato lavori che cambieranno il volto di Chiavari rendendola più sicura e più bella”.

Ma come mai una Chiavari più sicura, come dovrebbe essere, si ritrova oggi con un terzo “tappo” alla foce del Rupinaro?

Il primo e il secondo sono stati rimossi con un gran lavoro di ruspa alcuni giorni fa.

Il duo Messuti/Segalerba, con buon lavoro di propaganda, non li hanno mai visti, oppure hanno negato l’evidenza? Qualcuno, farà “stappare” anche il terzo?

I casi sono due

È di gradimento il laghetto/stagno che si è formato?

Oppure, anche loro, come una sostenitrice ritengono che la formazione del ” tappo” sia fisiologica? Che passata la mareggiata, il mare inghiotte anche i ” tappi”?

Il 9 giugno 2023 sempre con un post scrivevano:

“Chiavari, cambia, cresce. ……sono finiti gli interventi nella prima cella, quella tra il bar 4 Archi e il Rupinaro, e riprenderanno in autunno le lavorazioni dei successivi lotti”.

» leggi tutto su www.levantenews.it