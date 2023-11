Cpr ad Albenga, il Pd attacca il centrodestra: “Lo vogliono e non disobbediscono ai loro partiti nemmeno per il bene della città”

Albenga. Continua lo scontro a distanza tra il centrodestra di Albenga e il circolo ingauno del Pd a proposito del Cpr che dovrebbe sorgere sul territorio della città delle Torri.

“Il centrodestra ingauno, tormentato dalle continue divisioni e lacerato dalle invidie dei singoli, continua a tergiversare ed a non assumersi le proprie responsabilità – attaccano i Dem – La assenza di Ciangherotti e Porro nella piazza davanti alla Piave, dove moltissime persone di Albenga hanno dimostrato il loro dissenso, ed il loro continuo tentativo di sminuire questa iniziativa rappresenta un insulto ai cittadini di Albenga ed è la conferma che loro il Cpr ad Albenga lo vogliono: disobbedire agli ordini di partito non è per loro contemplato neanche per il bene della loro città”.

» leggi tutto su www.ivg.it