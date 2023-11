Crollo del muraglione a Castelletto, si lavora ad oltranza per la messa in sicurezza: recuperate le vetture precipitate col fango

Genova. Per il terzo giorno consecutivo i vigili del fuoco di Genova hanno operato per tutto il giorno sulla grossa frana che venerdì scorso ha interessato il parcheggio di un palazzo tra via Cabrini e via Acquarone a Castelletto. Dopo l’individuazione della fuga di gas, che nella giornata di ieri aveva tenuto occupati i soccorritori, oggi i pompieri hanno operato per recuperare le due vetture e la moto rimaste travolte dal crollo.

Un’operazione particolarmente complicata dal fatto che il terreno del piazzale rimasto – al momento -al suo posto, è di fatto in condizioni ancora considerate instabili e quindi è impossibile operare con mezzi di dimensioni adeguate al compito. Le squadre dei vigili del fuoco hanno prima rimosso il lungo pezzo di ringhiera e cemento rimasto ancorato al terreno, per poi raggiungere le carcasse, ancora incombenti sui giardini sottostanti. Le operazioni andranno avanti ad oltranza.

