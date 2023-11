Dalla Regione 110mila euro per progetti comunali su recupero e distribuzione di eccedenze alimentari

Liguria. Via libera della giunta regionale allo stanziamento di 110mila euro per progetti realizzati da comuni liguri che puntano al recupero alla distribuzione gratuita di eccedenze alimentari. Le risorse verranno assegnate attraverso un bando pubblico a favore di Comuni e loro forme associative.

“Una parte non trascurabile della popolazione anche nella nostra regione – dichiara l’assessore alla sanità Angelo Gratarola – fatica con le proprie risorse economiche ad avere a disposizione sufficienti beni alimentari per contribuire alla propria salute e al proprio benessere. Siamo anche consapevoli che sia necessario contenere gli sprechi alimentari attraverso il recupero delle eccedenze. Per questi motivi si è pensato così di strutturare questo bando da 110mila euro che attinge da due progetti diversi e che ha l’unico scopo di sostenere gli enti locali in questa attività, anche in partenariato con realtà sociali del territorio e sempre nel rispetto delle migliori pratiche igienico sanitarie. Si tratta di un atto di profonda e doverosa civiltà”.

» leggi tutto su www.ivg.it