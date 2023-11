Gli altri tesori nascosti della valle di Rossano: Bosco, Piagna e Castoglio

“SE CHIUDO GLI OCCHI VEDO IL BOSCO”

Bosco di Rossano nel 1700 veniva ancora chiamato come l’omonimo, famoso bosco, Bosco di Gambatacca, oggetto – l’ho raccontato domenica scorsa – di un memorabile contenzioso tra i rossanesi e gli abitanti della vicina Suvero di Rocchetta Vara.

Bosco è oggi conosciuto in tutto il mondo grazie al documentario “Bosco”, della regista uruguayana Alicia Cano Menoni: una testimonianza intima e profonda di una storia familiare segnata dall’emigrazione dalla Lunigiana all’Uruguay. In “Bosco” l’artista intraprende un viaggio in Italia per scoprire le proprie origini, partendo dai ricordi del nonno Orlando nato a Bosco di Rossano, un paese che non ha mai visto ma che può descrivere in ogni angolo, basandosi sulle memorie e gli aneddoti tramandati da generazioni. Ha spiegato Alicia Cano Menoni:

“Dall’altra parte dell’oceano mio nonno a 102 anni dedica le sue mattine ad abitare quella stessa terra che non ha mai calpestato ma che conosce come il palmo della sua mano, attraverso storie ereditate dai suoi avi che hanno costruito un paesaggio mentale fiabesco. La cornice di quella favola ha riempito le domeniche della mia infanzia”.

Il nonno è scomparso nel 2020 all’età di 103 anni. “Se chiudo gli occhi vedo il bosco”, dice nella frase più emblematica del documentario. Nel paese magico gli abitanti camminano tra i castagni lungo sentieri solcati migliaia di volte, badano alle pecore, parlano ai cari estinti, sembrano esistere in una stasi che diviene silenziosa resistenza contro una natura che inesorabilmente si sta riprendendo la propria terra.

Così Carlo Caselli, nel libro “Lunigiana ignota” (1933), descriveva Bosco di Rossano:

“Bosco è l’ultimo borgo di Rossano, ultimo topograficamente e pel prodotto. Per avere un’idea di questo borgo basta pensare ad un branco di gente caduta in un profondo burrone senza che sia accaduta alcuna disgrazia mortale. I più destri ed esperti, appena riavutisi dalla caduta sono andati in America o in Francia dove hanno trovato da campare la vita; ma i vecchi, le donne, i ragazzi, disorientati e, colla speranza sempre di trovare chi, tenendoli per mano li conducesse per una facile via, si sono dati alla fabbricazione di ricoveri invernali, squadrando e cementando i ciottoli di macigno del vicino torrente Serra, affluente del Teglia. Alcuni, improvvisandosi scalpellini, muratori, fabbricanti di calce, fabbri e falegnami, hanno tirato su qualche casetta che può stare a confronto di tante costruite in luoghi più spaziosi, pianeggianti e più illuminati dal sole. Qualcuno ha coltivato a fagiuoli e patate pochi palmi di terra sulla sponda del torrente e più in alto ha seminato un campo di segale per poter con la farina far la crescenta, specie di gnocco, che cotto fra grossi e grandi testi, tiene luogo del pane. Qualche altro, ricordandosi di avere un fucile, s’è dato alla caccia. Le donne ed i ragazzi, nella stagione estiva, girano dall’alba al tramonto per i secolari boschi di castagni a cercare funghi, che seccati, in certe annate hanno fruttato al paese fino a 50 mila lire. Ma tutti indistintamente, ignoranti ancora che la notte può essere rischiarata dal sole dell’elettricità, ignoranti di tanti e tanti progressi umani, attendono con vivo desiderio di poter uscire dal burrone quasi eternamente ombreggiato da selve di castagni. Come si può vivere dodici ore tra gente tormentata da così vivo assillo di spazio e d’aperto orizzonte, senza provare una profonda mestizia e non considerare, senza discutere, ogni sentiero come ottima via d’uscita?”.

Le cose sono cambiate: sono arrivate le strade, la luce, le altre conquiste della modernità. Certo, l’emigrazione è proseguita fortissima. Oggi a Bosco vivono 13 persone. Ma non sono “tormentate”, per dirla con Caselli. Sono orgogliose e felici di vivere a Bosco. Come Rita Volpi, che apre a me e a Mauro Malachina, mio inseparabile compagno di viaggio, le porte dell’oratorio di San Pellegrino, sorto in pendenza, nel Cinquecento. Ha una bella facciata di arenaria, l’interno è finemente affrescato. Anche le altre persone che incontriamo sono orgogliose e felici. Tanto più ora che “Bosco” ha dato lustro al paese! Tutti lo citano. Come scrive Paolo Bissoli in “Paesi di Lunigiana”, a Bosco “non ci sono i segni di abbandono” e “gli edifici sono ben conservati, pronti a risvegliarsi, a spalancare porte e finestre per tornare ad accogliere quanti ritornano”. E ci sono ancora due mulini.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com