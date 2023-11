La città vecchia, la città nuova

Nel 1804 Napoleone con l’editto di Saint Cloud dispose che i defunti fossero sepolti fuori delle città in luoghi aerati e soleggiati con lapidi tutte uguali: non solo per egualitarismo ma anche per motivi igienico-sanitari. Foscolo non gradì e nel 1807 espresse il suo disappunto nel “Dei Sepolcri”, un carme in cui non rimpiange la mancanza di una tomba su cui piangere ma piuttosto celebra l’importanza della memoria che le urne dei forti sono capaci di suscitare creando sensi di identità e di appartenenza. Non fu caso se due anni dopo iniziò la carriera accademica all’Università di Pavia con una prolusione in cui esorta gli Italiani alle storie: la conoscenza del passato è consapevolezza di un’eredità genetica, ovviamente non biologica ma culturale, che diventa il motore delle azioni. Comunque, quando poco dopo l’editto di Napoleone si allargò alla Liguria, anche alla Spezia in quell’inizio di Ottocento si dovette costruire un cimitero fuori delle mura urbane che allora finivano a oriente con l’attuale piazzetta del bastione. L’area prescelta per il nuovo camposanto stava a un dipresso nell’odierna via Costantini, appena sopra a dove molto dopo si sarebbe fatto il cinema teatro Astra, locale che ai giorni nostri ospita un supermercato.

Per arrivare lì oggi si devono percorrere poco più di 800 metri ma allora la distanza, o almeno la sua percezione, era molto maggiore. La città non esisteva; c’erano solo campi e l’unico centro di vita nei paraggi era il convento dei Scapussin. Lo si vede bene nella carta che correda l’articolo. La pianta che è del 1909 mostra una città che è cresciuta, che è diventata grande anche se conserva dei relitti del passato come le due batterie impiantate una presso il convento che è sparito da oltre mezzo secolo, e l’altra ai piedi dello sperone che arrivava al mare fino a quando nel ’32 non venne tagliato per fare lo slargo che oggi è piazza Europa. Ma la carta mostra anche la città nuova. C’è il trenino che partiva dai giardinetti per portare gli arsenalotti che andavano a San Bartolomeo (qualche volta portò pure me bambinello fino ai bagni dei comunali). C’è il Gazometro dove si distillava carbone per farne gas. Via Crispi non esisteva ancora ma le mura dell’impianto esistono ancora oggi così com’è attivo lo scalo di Valdellora, prima stazione spezzina. E il Selene, splendido impianto balneario sul mare dove si consumarono tuffi e amori. Certo, tante cose non ci sono più: porta Rocca, il Politeama, il vecchio palazzo Comunale ma io sento lo stesso, come diceva quello là, l’armonia capace di vincere il silenzio per quanti secoli si porti sulle spalle.

