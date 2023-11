La Spezia ospita il gran finale del “Premio Chatwin – camminando per il mondo”

Si avvia alla conclusione l’edizione 2023 del Premio Chatwin – camminando per il mondo, dedicato allo scrittore e fotografo inglese Bruce Chatwin e rivolto ai viaggiatori e agli appassionati di letteratura di viaggio. Venerdì 17 novembre e sabato 18 novembre alla Spezia, città in cui è nato nel 2001, si svolgeranno le iniziative culturali finali della manifestazione inaugurata la scorsa estate con il lancio del concorso internazionale di narrativa e fotografia. La Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, dove fino al 19 novembre è in corso la mostra “Camminando per il mondo”. In viaggio con i vincitori del Premio Chatwin, a cura di Maurizio Garofalo – che propone i reportage dei primi classificati delle precedenti edizioni del Premio Chatwin – sarà anche la cornice di tre interessanti iniziative: – il laboratorio di scrittura Viaggi a KM0 alla scoperta del territorio, a cura di Andrea

Bocconi, scrittore e titolare del laboratorio di scrittura della Scuola del Viaggio, riservato agli studenti del Liceo Classico "L. Costa” e del Liceo Scientifico “A. Pacinotti” con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla letteratura e al viaggio, in programma il 17 novembre dalle 9 alle 15;

– l’incontro PATAGONIA, IL GRANDE SOGNO con Maurizio Furgada, scrittore e autore del libro Patagonia sulle tracce di Chatwin, e Luigi Marfé, docente di Letteratura di viaggio dell’Università di Padova, che si terrà alle ore 18 dello stesso giorno, moderato dal giornalista Stefano Brambilla e dalla direttrice artistica del Premio Chatwin Luciana Damiano;

