Lanciano droga e telefonini dentro il carcere ma sbagliano mira: pacco ritrovato in corso De Stefanis

Genova. Carcere di Marassi: mentre i detenuti sono fuori nel “cortile” dell’area ‘passeggi’, fuori dalle mura viene tentato un lancio, come spesso accade. Si tratta di un pacco contenente un etto di hashish e 6 di cocaina, insieme a due telefoni cellulari. Ma il lancio non va a buon fine e l’involucro cade invece in una aiuola di corso De Stefanis.

“Nell’operazione di bonifica condotta dalla Polizia penitenziaria è stato posto sotto sequestro il contenuto – rivela Fabio Pagani Segretario Regionale della UIL Penitenziari – Nonostante il sollevamento della rete di protezione, i tentativi di introdurre tramite lanci dall’esterno , continuano – sottolinea il sindacalista della UIL – in una condizione di sovraffollamento”.

