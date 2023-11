Lotta all’evasione fiscale, Genova città più virtuosa: nel 2022 in Italia recuperato solo lo 0,007%

Genova. Per quanto riguarda la lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale dei grandi contributi statali, il Comune di Genova è il più virtuoso d’Italia, avendo ricevuto dallo Statoo il più alto contributo per la sua attività di contrasto all’evasione erariale pari a 863.459 euro, più del doppio rispetto a Milano con 367.410, del quadruplo di Torino con 162.672, sopra a Prato con 147.243 e Bologna con 99.555.

Sono i dati diffusi dall’ufficio studi della Cgia di Mestre che ha analizzato l’azione dei Comuni italiani in chiave antievasione riferita ai tributi statali, come l’Irpef, l’Ires, l’Iva, le imposte di registro/ipotecarie e catastali. Grazie alla lotta dei Comuni all’evasione/elusione fiscale, nel 2022 sono stati recuperati solo 6 milioni di euro, praticamente lo 0,007 per cento dei 90 miliardi di euro che ogni anno i trasgressori del fisco trattengono indebitamente.

