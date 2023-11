Parla Gazzoli: “Rifletteremo con calma con la proprietà. Ma le decisioni vanno prese a freddo”

“Ad oggi non c’è stata nessuna riflessione, è giusto ci si prenda il nostro tempo e si valuti, a partire dalla proprietà, con cui ci confronteremo”. Scuro in volto, a parlare dopo il pareggio contro la Ternana è Andrea Gazzoli, l’amministratore delegato dello Spezia, che si confronta con la stampa pochi minuti dopo aver incontrato i tifosi. “Non siamo contenti, siamo i primi. Capiamo i tifosi, capiamo chi è intorno all’ambiente. Non mi piace trovare i colpevoli e non sono qui per fare i processi. Mi piace fare riflessioni, con la proprietà, a freddo e nelle prossime ore. Io voglio parlare con la proprietà, cercheremo di fare valutazioni generali insieme”.

Un confronto acceso quello avuto con i tifosi, ma che Gazzoli capisce: “I tifosi non sono contenti, giustamente hanno fatto critiche. Giusto prendersele tutti, nessuno escluso. Giusto pensare lucidamente senza rabbia e nessun tipo di valutazione in particolare”. Nel mirino anche l’area tecnica, che a sua volta sarà oggetto di valutazioni: “La società, io, siamo tutti rispettosi dei ruoli e ci sono valutazioni precise da chi fa parte dell’area tecnica. Per quello si faranno riflessioni generali su questi aspetti, nessuno voleva arrivare a questo punto. Non voglio fare ragionamenti puramente tecnici, ma la cosa più evidente è che il rendimento non è sufficiente. Con la proprietà faremo una valutazione generale, per arrivare a soluzioni. Il rendimento non è sufficiente, faremo valutazioni tutti insieme per capire come uscire da questo momento. Mi piace decidere con lucidità, insieme alla proprietà e con le persone che ne fanno parte”.

