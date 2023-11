Purple claw

Riccardo svita con un po’ di sforzo il vasetto di vetro della marmellata di mirtilli inglese; l’abbina allo yogurt greco, al miele italiano di produzione locale, che usa anche per il caffé, appena venuto su. Pochi sanno che il miele per gli antichi era l’unico vero dolcificante: ma questo è un modo di esprimersi attuale: bisognerebbe dire “Unica Dolcezza”. Una dolcezza che viene dagli dei, da Dio, e da una storia drammatica e triste, fra amore e morte in senso tutt’altro che romantico, che il genio di Virgilio ebbe modo di definire, quando per sbarcare il lunario gli sarebbe bastato sruffianare -abile com’era- con Ottaviano e Mecenate, cosa che non fece mai e forse non glielo chiesero nemmeno. Il miele è luce e pace, luce e pace che non cancellano (anzi!) quella morte e quelle tristezze, senza la consapevolezza delle quali non prenderemo mai su di noi la responsabilità di quella Luce e di quella Pace.

Alla radio, la mattina presto, le notizie di morte e chiusura di confini si susseguono lottando con la colazione di Riccardo, con quelle dolcezze e, dulcis in fundo, con la presenza della sua donna davanti a lui. Le diceva anche Tibullo queste cose, quando malediva la guerra e voleva un posticino tranquillo, con i frutti della terra e la sua ragazza che avrebbe abitato con lui… s……te, falsità letterarie: con tutte le cose importanti che ci sono da fare oggi! Lui&Gloria tutti e due per ora concentrati e silenziosi. Come Abramo ha lottato con Dio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com