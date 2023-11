Si è tenuta questa mattina a Rapallo la cerimonia in memoria dei Caduti nelle missioni internazionali di pace, che si celebra ogni 12 novembre, giorno in cui nel 2003 un camion cisterna pieno di tritolo esplose davanti all’ingresso della base italiana dei carabinieri a Nassiriya, in Iraq. Nell’attentato persero la vita 28 persone, nove iracheni e 19 italiani tra cui due civili, 5 militari dell’esercito e 12 carabinieri che pagarono il tributo più pesante.

