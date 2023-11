Recco: prime luminarie e marcia verso le feste di Natale

Si respira aria di Natale a Recco. Prime luci nelle attività private e luminarie già “inandiate” (iniziate) nelle strade del centro, grazie all’utilizzazione parziale di quelle che hanno illuminato le strade per la festa patronale dell’8 settembre. Recco, cittadina che vive di commercio, si chiede che Natale sarà economicamente il prossimo. Una festività che risentirà del clima drammatico delle guerre vicine a noi e della crisi economica con una inflazione che galoppa ed una tredicesima (per chi ce l’ha) destinata a pagare le fatture di luce e gas? Forse una festa più vicina al simbolo del presepe rispetto al simbolo dell’all’albero di Natale alla cui base ci sono i regali. I tradizionali doni di Natale saranno più modesti? Certamente ci saranno più famiglie bisognose di aiuto. Una parte commerciale di Recco, quella dei ristoranti non teme: iniziano ad arrivare prenotazioni per pranzi e cenoni.

