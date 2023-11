Quest’anno a Recco, durante le festività natalizie, mancherà il tradizionale appuntamento con il Luna Park. Dopo il diniego del Comune ad ospitare le attrattive sul lungomare, quest’anno non sarà disponibile neppure il posteggio parrocchiale compreso tra il ristorante Da Alfredo ed i box della curia. Un motivo di intrattenimento in meno per gli adolescenti recchesi.

L’autoscontro a Recco in una immagine del 2020

