Screening neonatali Sma, Italia Viva all’attacco: “Regione stabilizzi le linea attivata dal Gaslini”

Genova. “È notizia di questi giorni la tragica morte del piccolo Ettore a cui non era stata diagnosticata la SMA (atrofia muscolare spinale) perché nella sua regione, il Veneto, non è stato attivato lo screening neonatale su questa malattia rara devastante! Oggi, infatti, grazie al progresso medico-scientifico, è possibile diagnosticare la SMA e iniziare un trattamento salvavita, ma solo 8 regioni italiane su 21 hanno attivato stabilmente queste procedure e solo altre 6 si stanno attivando”.

Lo scrive in un comunicato stampa Eugenio Musso, presidente regionale di Italia Viva: “La Liguria, grazie all’Ospedale Gaslini, aveva avviato un progetto pilota di screening neonatale nel 2021, terminato a settembre di quest’anno. Non se ne sa più nulla ed è grave quanto urgente che si passi subito dal progetto pilota all’introduzione strutturale degli screening nel sistema sanitario regionale ligure per evitare che altri bambini debbano subire la triste fine del piccolo Ettore.

Per questo vogliamo sapere che intenzioni ha Regione Liguria! Vuole rendere stabile gli screening proseguendo sulla buona linea attivata dal Gaslini? Cosa stanno aspettando il Presidente Toti e l’assessore Grattarola?”.

