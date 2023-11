Teatro: pubblicate tre commedie inedite

Dall’ufficio stampa della Erga

Mercoledì 15 novembre 2023, alle 17.30, al Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, in via del Seminario 10, presentazione del volume polisensoriale “Gilberto Govi. Teatro inedito” a cura di Eugenio Buonaccorsi in collaborazione con Paola Lunardini e Danila Parodi. Erga edizioni, 2023

Con i Curatori intervengono Franco Bampi, Giunio Lavizzari Cuneo, Silvana Zanovello.

Quando, nel 1923, Gilberto Govi (1885-1966) decide di passare dal teatro dilettantistico dei filodrammatici a quello professionista, si trova di fronte al problema della mancanza di una vera e propria tradizione drammaturgica in dialetto genovese. I pochi testi teatrali disponibili in quest’ambito non gli bastano. Decide quindi di commissionare nuove commedie ad autori viventi o di tradurne di già esistenti in lingua e in altri dialetti. Del suo repertorio sono già state stampate varie opere. Con questo volume ora pubblichiamo altre tre commedie che, allo stato delle conoscenze attuali, risultano ancora inedite:

Ciù a puïa che ô mâ di Nicolò Bacigalupo; Il dente del giudizio di Ugo Palmerini e Bocce di Aldo Acquarone.

I tre testi inediti pubblicati oggi sono la trascrizione di copioni originali del Fondo Gilberto Govi conservato al Museo Biblioteca dell’Attore per precisa volontà della moglie Rina Gaioni Govi. Il volume è realizzato con il contributo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura.