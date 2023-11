Ternana, Breda sicuro: “Lo Spezia non è morto ma quando retrocedi non è facile”

È un Roberto Breda soddisfatto a metà quello che si presenta in sala stampa dopo il pareggio con lo Spezia. “Non è facile venire qua, lo Spezia non è una squadra morta e abbiamo fatto quello che dovevamo fare”, spiega. “Peccato, senza dare colpe se segni il 3-1 diventa tutto un’altra storia. Ci sono tanti spunti positivi e il fatto che restiamo là, consapevoli di avere valori. Ma non dobbiamo sederci, dobbiamo pretendere tutti di più da noi stessi. Non mi piace recriminare, è andata così e andiamo avanti”.

Uno Spezia in evidente difficoltà, cosa che Breda prova così a motivare: “Non è mai facile in questi momenti, ho visto tante partite dello Spezia e a volte hanno raccolto meno. Le aspettative sono alte, sei retrocesso dalla A ma non è mai scontato ripartire come visto con il Venezia, il Genoa, il Cagliari o il Parma due anni fa. La B è terribile, lo Spezia non mi sembra morto, anzi, lo ha dimostrato rimanendo in partita e pareggiando. Però come giusto che sia per una piazza di grande tradizione è logico che non basti”.

