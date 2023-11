Uno spezzino torna a vestire la fascia di capitano dello Spezia. Dopo Giulio Maggiore e Simone Bastoni è Francesco Cassata ad avere il compito di guidare la squadra da rappresentante della città, nella partita che sta per cominciare contro la Ternana. Senza Nikolaou, ai box per un problema al polpaccio, Alvini sceglie il santerenzino per vestire la fascia, con Dragowski scelto come vice.

L’articolo Torna un capitano spezzino: la fascia a Cassata per la partita con la Ternana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com