Vela/Campionato Invernale Tigullio: partono forte To Be, Sease e Jeniale

Partenza con il botto per il 48° Campionato Invernale Golfo del Tigullio. Tre prove per il week end d’apertura della prima manche della rassegna velica d’altura a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio. Scirocco molto regolare per due regate molto tecniche sabato, tramontana senza salti di intensità oggi. “Siamo davvero soddisfatti per questo felice avvio favorito anche delle condizioni meteorologiche – sorride l’organizzatore Franco Noceti – In acqua, tutti gli equipaggi si sono affrontati senza risparmiarsi, esprimendo ottimi valori nell’ambito di confronti all’insegna del massimo equilibrio”.

